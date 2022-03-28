В Тверской области инспекторы ДПС помогли мужчине оперативно добраться до больницы

В Управление МВД России по Тверской области поступило обращение жителя областного центра. Сергей Абдалин выразил благодарность инспекторам ДПС отдельного специализированного батальона – старшему лейтенанту полиции Андрею Митягову и лейтенанту полиции Александру Шишкову за помощь, оказанную на дороге.
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