В Тверской области инспекторы ДПС помогли мужчине оперативно добраться до больницы

В Управление МВД России по Тверской области поступило обращение жителя областного центра. Сергей Абдалин выразил благодарность инспекторам ДПС отдельного специализированного батальона – старшему лейтенанту полиции Андрею Митягову и лейтенанту полиции Александру Шишкову за помощь, оказанную на дороге.