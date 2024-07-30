Фестиваль «Одна шестая» объявил деловую и международную программы

С 5 по 7 августа в рамках III Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая» пройдут деловая и международная программы, где спикеры обсудят взаимодействие между российскими и зарубежными партнерами в киноотрасли, а лидеры индустрии поделятся успешными кейсами, сообщает пресс-служба смотра.
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