Фестиваль «Одна шестая» объявил деловую и международную программы

С 5 по 7 августа в рамках III Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая» пройдут деловая и международная программы, где спикеры обсудят взаимодействие между российскими и зарубежными партнерами в киноотрасли, а лидеры индустрии поделятся успешными кейсами, сообщает пресс-служба смотра.