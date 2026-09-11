Владимир Путин прибыл в Индию, где сегодня начинает работу восемнадцатый саммит БРИКС. Самолет российского президента приземлился на авиабазе Палам в пригороде Нью-Дели.
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