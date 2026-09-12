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Zero Hedge

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Bill Maher Delivers A Brutal 9/11 Reality Check To The Left

Bill Maher Delivers A Brutal 9/11 Reality Check To The Left

Bill Maher Delivers A Brutal 9/11 Reality Check To The Left Bill Maher used the 25th anniversary of the September 11 attacks to say something that once required no courage at all: terrorists are terrorists.

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