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Царьград

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Полицейские нашли детей, устроивших потасовку в Челябинске

Полицейские нашли детей, устроивших потасовку в Челябинске

Сообщалось, что несовершеннолетние орудовали ножом. Что было на самом деле.В Челябинске правоохранители идентифицировали детей, участвовавших в инциденте, информация о котором распространилась в социальных сетях.

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