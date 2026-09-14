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Калужские новости

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В Калужской области изъято оружие и взрывчатка у нелегальных оружейников

В Калужской области изъято оружие и взрывчатка у нелегальных оружейников

В Калужской области изъяли взрывное устройство, 0,8 кг взрывчатки, 47 боеприпасов, более 1300 патронов, 6 частей к огнестрельному оружию и 3 единицы оружия.

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