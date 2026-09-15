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«Аль-Наср» с Роналду крупно проиграл «Аль-Айну» на старте азиатской ЛЧ

«Аль-Наср» с Роналду крупно проиграл «Аль-Айну» на старте азиатской ЛЧ

«Аль-Наср» уступил «Аль-Айну» в матче первого тура элитной Лиги чемпионов АФК. Встреча на стадионе «Хазза бин Зайед» в ОАЭ завершилась со счётом 4:0.

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