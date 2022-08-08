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Военнослужащие ВВО провели тренировку по развертыванию ОТРК «Искандер-М» в Приморском крае

Военнослужащие ВВО провели тренировку по развертыванию ОТРК «Искандер-М» в Приморском крае

В ходе практических занятий военнослужащие, в составе боевых расчетов, отработали развертывание пусковых установок, командно-штабных и транспортно-заряжающих машин, их маскировку и инженерное оборудование позиций.

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