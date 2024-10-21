Что заставляло детей в СССР и России идти на преступления?

Уральский монстр, волчонок из Ленинграда и школьница с ружьем Сергей Гордеев. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС В Тольятти продолжается расследование дела 13-летней школьницы, которая 8 октября взяла нож и расправилась с двумя маленькими сводными сестрами — те мешали ей делать уроки.