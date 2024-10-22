Сотрудниками правоохранительных органов задержан подозреваемый в поджоге железнодорожного оборудования в Омске

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления на транспорте МВД России по СФО и Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Омской области совместно с коллегами из УФСБ России по Омской области и при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии задержали 27-летнего жителя города Омска по подозрению в причастности к совершению террористического акта.