У Трампа нет для России кнута — только пряники. Это катастрофа для Киева

Украина, в отличие от России, еще 11 марта согласилась на 30-дневное перемирие. Если взглянуть на ситуацию, которая сложилась после нескольких месяцев переговоров, то как вы оцениваете тактику и подход американской дипломатии к переговорам? На этот вопрос "Правде" ответили эксперты по международным отношениям.