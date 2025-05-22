У Трампа нет для России кнута — только пряники. Это катастрофа для Киева

Украина, в отличие от России, еще 11 марта согласилась на 30-дневное перемирие. Если взглянуть на ситуацию, которая сложилась после нескольких месяцев переговоров, то как вы оцениваете тактику и подход американской дипломатии к переговорам? На этот вопрос "Правде" ответили эксперты по международным отношениям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии