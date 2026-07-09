Захарова осудила назначение Ованнисяна после его слов о Гитлере

Назначение бывшего пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, оправдывавшего планы Гитлера, свидетельствует о поощрении подобных взглядов в Армении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии