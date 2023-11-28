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Добрый Мир

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США НАСТУПАЮТ НА СТАРЫЕ ГРАБЛИ: РЯБКОВ ПРЕДРЁК УКРАИНЕ СУДЬБУ АФГАНИСТАНА И ВЬЕТНАМА

США НАСТУПАЮТ НА СТАРЫЕ ГРАБЛИ: РЯБКОВ ПРЕДРЁК УКРАИНЕ СУДЬБУ АФГАНИСТАНА И ВЬЕТНАМА

США в ситуации, складывающейся вокруг Украины, наступают на старые грабли. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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