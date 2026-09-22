Сила в правде
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Сила в правде

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Как Украина потеряла свою соляную отрасль

Как Украина потеряла свою соляную отрасль

Не знаем, как у вас, дорогой читатель, а в нашей памяти ещё остались воспоминания (пускай и очень далёкие и смутные) о тех стародавних временах, когда на полках отечественных магазинов обитала продукция с территории Украины.

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