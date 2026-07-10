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«Торпедо» объявило о техническом расторжении контракта с Конюшковым. Защитник подпишет договор с «Монреалем» и останется в Нижнем Новгороде на год на правах аренды

«Торпедо» сообщило о техническом расторжении контракта с Богданом Конюшковым . «Защитник остается в составе « Торпедо » и выполнит свои обязательства перед клубом.

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