Мистическая молния на концерте Metallica, как память о погибшем Клиффе Бертоне Татьяна СергееваНа прошлой неделе на олимпийском стадионе в Мюнхене фанаты Metallica были свидетелями нечто большего, чем просто концерт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии