Бахрейн: Сообщается, что несколько ракет или беспилотников, запущенных из Ирана, были перехвачены и уничтожены силами обороны в различных частях страны, когда звучали приближающиеся сирены воздушной тревоги, ранним утром по местному времени; Иранские источники заявили о ракетном ударе по базе Пятого флота США (США) в Манаме.