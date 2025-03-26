Подлодка "Уфа" нанесла удары "Калибрами" по целям на учениях в Японском море

Минобороны РФ Дизель-электрическая подлодка "Уфа" Тихоокеанского флота (ТОФ) во время плановых учений выполнила из акватории Японского моря пуски крылатых ракет комплекса "Калибр" по морской и береговой целям.
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