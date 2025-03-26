РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 171 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Данилов
    И эти животные собрались воевать против России!!!! Да они пачками на подступах к России начнут дохнуть!!!Delfi: потерявшие...
  • Часовщик
    Когда она уже с криком Русские идут,сиганёт из окна?А похоже всё к этому и идёт,русофобия зашкаливает.Фон дер Ляйен сра...
  • Сeргей Чижов
    Может они пропали на Донбассе?Delfi: потерявшие...

Подлодка "Уфа" нанесла удары "Калибрами" по целям на учениях в Японском море

Подлодка "Уфа" нанесла удары "Калибрами" по целям на учениях в Японском море

Минобороны РФ Дизель-электрическая подлодка "Уфа" Тихоокеанского флота (ТОФ) во время плановых учений выполнила из акватории Японского моря пуски крылатых ракет комплекса "Калибр" по морской и береговой целям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх