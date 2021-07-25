Российская «культурка» снова атакует Победу 1945 года!..

Ну что же, недолго музыка играла, недолго чтили мы память погибших в войне! Годовщина Победы 45-го года, 80-летие начала Великой Отечественной войны, День памяти и скорби, грядёт — парад военно-морского флота в Петербурге в это воскресенье — расслабились, думали успокоились те люди, которые ненавидят Россию, ненавидят всё, что в России когда-либо было, есть или будет? Которые считают, что «проиграли бы тогда — пили сейчас «баварское» и что «надо был сдать Ленинград»? Зря расслабились.