Чем жили. В Астрахани парижский запах и венецианский карнавал не прижились

Ведущий рубрики - Сергей Синюков. Закончился октябрь. Он всегда когда-нибудь заканчивается. Например, в 1906 году он тоже подошел к концу, и тогдашние газеты описывали события последней октябрьской недели.
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