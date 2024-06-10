В Ярославской области предотвратили атаку беспилотников ВСУ

В правительстве Ярославской области сообщили о предотвращении атаки украинских БПЛА в регионе. «Приняты меры по предотвращению атаки БПЛА на объекты инфраструктуры на территории региона», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы областного правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии