Отток населения (по официальным данным) остановился: впервые за много лет из Омской области уехало меньше людей, чем приехало сюда.
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Отток населения (по официальным данным) остановился: впервые за много лет из Омской области уехало меньше людей, чем приехало сюда.