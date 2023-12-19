Батарейка на орбите: NASA планирует запустить в космос ядерный реактор

Спустя более полувека НАСА собирается во второй раз запустить в космос ядерный реактор. Обычно слово “ядерный” ассоциируется в первую очередь с оружием, но в данном случае миссия имеет абсолютно мирные цели.
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