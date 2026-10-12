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Сибига истерит: «Как мы можем загнать РФ в угол, если Путин встречается с мировыми лидерами»

Сибига истерит: «Как мы можем загнать РФ в угол, если Путин встречается с мировыми лидерами»

Украина надеется, что после промежуточных выборов в американский конгресс позиция Дональда Трампа вновь поменяется на более благосклонную к Украине.

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