В подмосковном Дмитрове сотрудники полиции совместно с общественницей провели акцию «Знакомьтесь: участковый»

Участковый уполномоченный полиции УМВД России по Дмитровскому г.о. капитан полиции Михаил Суворов, победитель областного этапа и финалист конкурса «Народный участковый» совместно с членом Общественного совета при УМВД Валентиной Лобазовой в рамках акции «Знакомьтесь: участковый», провели встречу с воспитанниками местной школы-интерната.