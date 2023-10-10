Стало понятно, когда по позициям ВСУ будет нанесен решительный удар наших резервных армий

«Алабуга» станет тем самым секретным оружием, которое поможет нашим наступать Сергей Ищенко Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Очень вероятно, что сентябрь 2023 года в будущих учебниках военной истории станут называть временем начала коренного перелома в нашей битве за Украину.