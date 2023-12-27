Россиянам рассказали о новой уловке мошенников перед Новым годом

Мошенники перед Новым годом стали чаще использовать схему со взломом аккаунтов россиян в популярных мессенджерах и просить знакомых жертв «одолжить» ненадолго деньги, убедился корреспондент РИА Новости и подтвердили эксперты.
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