Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Россиянам рассказали о новой уловке мошенников перед Новым годом

Россиянам рассказали о новой уловке мошенников перед Новым годом

 Мошенники перед Новым годом стали чаще использовать схему со взломом аккаунтов россиян в популярных мессенджерах и просить знакомых жертв «одолжить» ненадолго деньги, убедился корреспондент РИА Новости и подтвердили эксперты.

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