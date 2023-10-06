Депутат Госдумы Выборный высоко оценил достижения системы образования Москвы

Депутат Государственной думы Анатолий Выборный («Единая Россия») высоко оценил достижения системы образования Москвы, отметив, что разработка новых стандартов в системе образования стала отличительной чертой педагогического цеха столицы.
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