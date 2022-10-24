Линекер высказался о ситуации «Барселоны» в Лиге чемпионов

Бывший футболист, а ныне эксперт Гари Линекер высказался по поводу ситуации в «Барселоне». — Быть главным тренером «Барселоны» сложно, потому что это один из крупнейших клубов в мире, но я думаю, что Хави хорошо справляется и команда прогрессирует.