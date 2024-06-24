Собянин сообщил о завершении строительства культурного центра в селе Кленово

Новый культурный центр откроется в июле Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о завершении строительства культурного центра в районе Вороново в ТиНАО, который будет открыт в уже июле.
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