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Россия вошла в мировые новостные ленты: Чёрный пиар от Запада дал обратный эффект

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Ulf Mauder/Globallookpress Россия вошла в мировые новостные ленты. Чёрный пиар от Запада дал обратный эффект.

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