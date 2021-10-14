Модные десерты без заморочек и лишних калорий: топ-5 рецептов

Какие праздники без праздничного ужина, обязательным атрибутом которого является десерт! Мы подготовили несколько рецептов простых и быстрых в приготовлении сладостей, которые, ко всему прочему, содержат минимум калорий, потому лакомиться ими можно без угрызений совести и опасений за фигуру.
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