В России предложили провести показательные ядерные испытания

Фото: overclockers.ru Возвращаясь к вопросу ядерных испытаний: российский депутат Андрей Колесник предложил провести в стране показательные ядерные взрывы, чтобы напомнить мировому сообществу об опасности ядерного оружия.
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