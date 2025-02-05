Эксперт «Лаборатории Касперского» об атаках на промпредприятия в РФ: «Большая часть киберпреступников просит выкуп за информацию»

Промышленные предприятия и крупный бизнес нередко подвергается кибератакам. Как чаще всего действуют злоумышленники, есть ли инструменты противодействия преступниками и как на производстве соблюдать цифровую гигиену? Об этом в беседе с «ФедералПресс» на полях Национального форума информационной безопасности «Инфофорум-2025» рассказал ведущий эксперт по исследованиям угроз информационной безопасности Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко:«Киберугроз для промышленных предприятий и для крупного промышленного бизнеса становится все больше.