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Эксперт «Лаборатории Касперского» об атаках на промпредприятия в РФ: «Большая часть киберпреступников просит выкуп за информацию»

Эксперт «Лаборатории Касперского» об атаках на промпредприятия в РФ: «Большая часть киберпреступников просит выкуп за информацию»

Промышленные предприятия и крупный бизнес нередко подвергается кибератакам. Как чаще всего действуют злоумышленники, есть ли инструменты противодействия преступниками и как на производстве соблюдать цифровую гигиену? Об этом в беседе с «ФедералПресс» на полях Национального форума информационной безопасности «Инфофорум-2025» рассказал ведущий эксперт по исследованиям угроз информационной безопасности Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко:«Киберугроз для промышленных предприятий и для крупного промышленного бизнеса становится все больше.

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