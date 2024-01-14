Путин посетит Якутию весной или летом 2024 года

Президент России Владимир Путин запланировал поездку в Якутию на весну или лето 2024 года. Посещение республики в рамках минувшего визита на Дальний Восток не состоялось из-за нелетной погоды, однако глава государства намерен заполнить этот пробел.
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