🇷🇺🇸🇾🏴 Находящийся сейчас в Сирии Александр Харченко носится по провинциям Хама и Алеппо, пытаясь собрать воедино картину происходящего.
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🇷🇺🇸🇾🏴 Находящийся сейчас в Сирии Александр Харченко носится по провинциям Хама и Алеппо, пытаясь собрать воедино картину происходящего.
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