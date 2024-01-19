Центр генетики и наук о жизни в “Сириусе” планируют расширить вдвое, до 15 тыс. кв. м

Научный центр генетики и наук о жизни позволяет проводить исследования мирового уровня в области геномики, иммунобиологии, биоматериалов, создавать препараты генной терапии, вести разработки в области редактирования генома растений.
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