Мрачные прогнозы на будущее России, и есть ли в них здравый смысл

ПРОСТО О СЛОЖНОМ Задача либералов в наше сложное время довольно проста. С одной стороны надо пугать население будущими мрачными временами, с другой рисовать - безоблачную картину, если Россия вернется на либеральный путь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии