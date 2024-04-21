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Мрачные прогнозы на будущее России, и есть ли в них здравый смысл

Мрачные прогнозы на будущее России, и есть ли в них здравый смысл

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Задача либералов в наше сложное время довольно проста. С одной стороны надо пугать население будущими мрачными временами, с другой рисовать - безоблачную картину, если Россия вернется на либеральный путь.

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