Украинские люфтваффе. Сломанные крылья. Кампания 2023 года

Начало 2023 года обе противоборствующие стороны встретили в состоянии шаткого равновесия сил. Россия располагала на фронте большим количеством боевой техники, имела количественное и качественное преимущество на море и в воздухе.
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