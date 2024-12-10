ЦК КПК провел совещание для заслушивания мнений и предложений по экономической работе

Пекин, 9 декабря /Синьхуа/ -- ЦК КПК провел совещание с участием деятелей, не состоящих в КПК, для заслушивания их мнений и предложений, касающихся экономической ситуации в этом году и экономической работы на следующий год.
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