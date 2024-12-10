Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

ЦК КПК провел совещание для заслушивания мнений и предложений по экономической работе

Пекин, 9 декабря /Синьхуа/ -- ЦК КПК провел совещание с участием деятелей, не состоящих в КПК, для заслушивания их мнений и предложений, касающихся экономической ситуации в этом году и экономической работы на следующий год.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх