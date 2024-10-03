Профориентационная экскурсия в ОАО ´Красный пищевик´.

1 октября учащиеся VII-х классов ГУО ´Средняя школа №20 г.Бобруйска´ посетили с профориентационной экскурсией ОАО ´Красный пищевик´, где работники предприятия не только открыли ´сладкие´ секреты производства и провели дегустацию готовой продукции, но и предоставили ребятам возможность самим поучаствовать в создании любимых лакомств .