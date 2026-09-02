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Освобожденный Святогорск, потопленный катер и сотни дронов в утиль: Минобороны поделилось успехами ВС РФ

Освобожденный Святогорск, потопленный катер и сотни дронов в утиль: Минобороны поделилось успехами ВС РФ

Российские военные за сутки нанесли удары по распределительным и логистическим центрам, военному аэродрому, а также объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, сообщили 2 сентября в Министерстве обороны РФ .

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