Освобожденный Святогорск, потопленный катер и сотни дронов в утиль: Минобороны поделилось успехами ВС РФ

Российские военные за сутки нанесли удары по распределительным и логистическим центрам, военному аэродрому, а также объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, сообщили 2 сентября в Министерстве обороны РФ .
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