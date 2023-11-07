Новая железная дорога через Запорожье соединит Ростов-на-Дону и Крым Ирэн ОрлонскаяВ своем недавнем заявлении глава Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил, что были начаты работы по строительству железнодорожного пути, который соединит Крым и Ростов-на-Дону.