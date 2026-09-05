Квартира площадью 1,9 м²: в Швеции показали, какое жильё может позволить себе молодой человек

Швеция ассоциируется с высоким уровнем жизни, социальной защищённостью и аккуратными скандинавскими квартирами.
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Интересно, а среднестатистический россиянин в свои 25 лет сколько кв. м жилья может приобрести по своим доходам в разных городах? ?
Дурдом!