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В Оренбургской области развернули российский триколор длиной 1,6 км

В Оренбургской области развернули российский триколор длиной 1,6 км

В Оренбургской области в преддверии Дня Государственного флага России, который отмечается 22 августа, установили новый рекорд страны — развернули российский триколор длиной 1,6 км и шириной 4,5 м, сообщила пресс-служба правительства области.

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вс
владимир сергеев
Людям видать Нечем заняться !  ?  И  деньги небось из Госказны !
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