В Оренбургской области развернули российский триколор длиной 1,6 км

В Оренбургской области в преддверии Дня Государственного флага России, который отмечается 22 августа, установили новый рекорд страны — развернули российский триколор длиной 1,6 км и шириной 4,5 м, сообщила пресс-служба правительства области.
В Оренбургской области в преддверии Дня Государственного флага России, который отмечается 22 августа, установили новый рекорд страны — развернули российский триколор длиной 1,6 км и шириной 4,5 м, сообщила пресс-служба правительства области.
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