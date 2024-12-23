Названы округа Подмосковья с наибольшим ростом цен на земельные участки

Участки без подряда заметнее всего подорожали в Наро-Фоминском округе Первую тройку в Подмосковье по темпам подорожания участков без подряда составили Наро-Фоминский, Талдомский и Орехово-Зуевский городские округа Наро-Фоминский городской округ занял первое место по темпам роста средних цен на участки без подряда (УБП) в Подмосковье в 2024 году.