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Названы округа Подмосковья с наибольшим ростом цен на земельные участки

Названы округа Подмосковья с наибольшим ростом цен на земельные участки

Участки без подряда заметнее всего подорожали в Наро-Фоминском округе Первую тройку в Подмосковье по темпам подорожания участков без подряда составили Наро-Фоминский, Талдомский и Орехово-Зуевский городские округа Наро-Фоминский городской округ занял первое место по темпам роста средних цен на участки без подряда (УБП) в Подмосковье в 2024 году.

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