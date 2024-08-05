Осень наступит раньше, уже можно доставать курточки: синоптик рассказал, какой будет погода до 15 августа 2024 Юлия ЧелкановаС приближением осени жители нашей страны начинают активно готовиться к изменениям в погоде, которые неизбежно принесет этот сезон.