Осень наступит раньше, уже можно доставать курточки: синоптик рассказал, какой будет погода до 15 августа 2024 Юлия ЧелкановаС приближением осени жители нашей страны начинают активно готовиться к изменениям в погоде, которые неизбежно принесет этот сезон.
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