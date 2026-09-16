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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» выиграл 3 из 4 последних матчей, два последних – всухую

«Спартак» одолел « Факел » (1:0) в 9-м туре Альфа-Банк РПЛ . Москвичи играли в большинстве с 66-й минуты после удаления Матвея Бардачева.

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