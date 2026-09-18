Первый день выборов позади: в Курганской области закрылись участки

В Курганской области 18 сентября завершился первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.
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