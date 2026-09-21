В чем признался надзиратель Геринга спустя 60 лет?

15 октября 1946 года, в 22 часа 45 минут, — за два с небольшим часа до назначенной казни — Герман Геринг раздавил зубами ампулу с цианистым калием.
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